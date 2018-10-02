Mahkeme başkanından FETÖ'nün kritik ismine uyarı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, FETÖ'nün yargıdaki kritik isimlerinden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve eski Yargıtay Üyesi Mehmet Kaya hakim karşısına çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ'ın başkanlık ettiği duruşmaya, tutuklu sanık Kaya, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLDUĞU...

Sanığın öğrencilik yıllarından itibaren yargı kadrolarının örgüt mensuplarından oluşması için faaliyet yürüttüğü, sohbet abiliği yaptığı, yargının dizayn edilmesinde kritik öneme sahip HSYK'da Genel Sekreter olduğu, yargıyı ele geçirmede aktif faaliyet yürüttüğü, ByLock kullandığı, böylelikle örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde "yönetici" konumunda bulunduğu kaydedildi.

Savunma için söz verilen Mehmet Kaya, usule ilişkin itirazlarını dile getireceğini, dosya tam olarak eline geçmediği için esas hakkındaki savunmasını daha sonra yapacağını belirtti.

"SAVUNMANIZI SUÇLAMALARLA İLGİLİ YAPIN! SİZDEN DERS ALACAK DEĞİLİZ"

Bu sırada, Mahkeme Başkanı Dağ, "Sizden burada ders almayacağız" diyerek sanığı uyardı. Kaya'nın, "Savunmamı kısıtlayamazsınız, kesemezsiniz" diyerek, savunmasına aynı şekilde devam etmesi üzerine Başkan Dağ, bu kez "Savunmanızı size yöneltilen isnatlarla ilgili yapın. İlliyetsiz şeyler söylüyorsunuz." uyarısında bulundu.

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