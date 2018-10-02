NATO’daki görevimde FETÖ imamı benimleydi

FETÖ
'nün TSK
'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) ve Siber Savunma Komutanlığı'nda yarbay rütbesinde aktif görevliyken gözaltına alınan Muhsin C. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 8 ayrı "kontörlü" hattan 28 kez arandığı belirtilen Muhsin C. itirafçı olarak verdiği ifadesinde lisede okurken FETÖ ile tanıştığını ve 2009'da Belçika Brüksel'deki NATO
Karargâhı'na tayini çıktıktan sonra FETÖ'nün kendisi için mihmandar atadığını söyledi.
Brüksel'e gittiğinde 'İhsan' isimli şahsın (örgüt imamı) kendisiyle Brüksel'e gittiğini söyleyen Muhsin Ç., "Beni M. KASAP yazan şahıs ile tanıştırdı. Belçika'da görev yaptığım süre boyunca benimle bu şahıs ilgilendi. Bu şahsın evinde teke tek görüşüyorduk. Evinde Fetullah Gülen
'in kasetlerini dinliyorduk. Burada görevli olduğum 3 yıl boyunca bu şahıs ile görüştüm" dedi.