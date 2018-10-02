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’daki görevimde imamı benimleydi

Karargâhı’na tayini çıktıktan sonra ’nün kendisi için imam atadığını söyleyen Yarbay Muhsin C.: Görev sürem boyunca bu şahıs benimle ilgilendi

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018
NATO’daki görevimde FETÖ imamı benimleydi
'nün 'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) ve Siber Savunma Komutanlığı'nda yarbay rütbesinde aktif görevliyken gözaltına alınan Muhsin C. hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 8 ayrı "kontörlü" hattan 28 kez arandığı belirtilen Muhsin C. itirafçı olarak verdiği ifadesinde lisede okurken FETÖ ile tanıştığını ve 2009'da Belçika Brüksel'deki Karargâhı'na tayini çıktıktan sonra FETÖ'nün kendisi için mihmandar atadığını söyledi.
Brüksel'e gittiğinde 'İhsan' isimli şahsın (örgüt imamı) kendisiyle Brüksel'e gittiğini söyleyen Muhsin Ç., "Beni M. KASAP yazan şahıs ile tanıştırdı. Belçika'da görev yaptığım süre boyunca benimle bu şahıs ilgilendi. Bu şahsın evinde teke tek görüşüyorduk. Evinde 'in kasetlerini dinliyorduk. Burada görevli olduğum 3 yıl boyunca bu şahıs ile görüştüm" dedi.
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NATO’daki görevimde FETÖ imamı benimleydi
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