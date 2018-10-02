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AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor

AK Parti MYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü basın toplantısı düzenliyor...

Giriş Tarihi: 2.10.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 19:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 18.10'da başladı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü açıklamalarda bulunuyor.

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Açıklamalar şöyle:

"Diyaloğa en açık Avrupa'daki lider Merkel. Dünyadaki paktların ciddi bir eleştiriye tutulduğunu görüyoruz. BM'deki toplantıda verilen mesajlar önemliydi. Cumhurbaşkanımızın verdiği dünya 5'ten büyüktür mesajının büyük bir ilgi olduğunu gördük. 14'e yakın başbaşa görüşmeler yapıldı. BM'de bir reform yapılması konusunda herkeste bir anlayış var. Ancak Cumhurbaşkanımız kadar kimse açık, berrak ortaya koymuyor."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
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