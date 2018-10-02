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Rektör atamaları 'de

Cumhurbaşkanı 'ın 3 üniversiteye yaptığı rektör atamaları 'de yer aldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 04:45
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı tarafından 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

Buna göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Koçak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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Rektör atamaları Resmi Gazete'de
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