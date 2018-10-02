Trabzon'da FETÖ/PDY davalarında karar

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi Cemal Yeşilyurt ve avukatı katıldı.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle dava açıldığını belirterek, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suçlardan olması, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Yeşilyurt'un 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

ESKİ MİLLETVEKİLİ BERAAT ETTİ

Aynı mahkemede, eski Milletvekili Aydın Bıyıklıoğlu'nun tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına Bıyıklıoğlu, avukatı ile yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaası sonrası savunmasını yapan Bıyıklıoğlu, 2011 yılındaki genel seçimde Trabzon'dan milletvekili seçildiğini hatırlattı.

Milletvekili seçildikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesindeki görevinden ayrıldığını aktaran Bıyıklıoğlu, hakkında tanıklık yaparak iddialarda bulunan öğretim görevlilerinin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Tanık beyanlarından sanki 17-25 Aralık sürecinden sonra bile bu yapıyla bir bağım var gibi gösterildi. Bana iftira atılmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Bıyıklıoğlu'nun beraatine karar verdi.