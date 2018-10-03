ABD Kandil’de teröristleri eğitiyor

1. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Ülkeler arası savaş, yerini vekaletler savaşına bıraktı. Bazı devletler istihbarat servisleri eliyle hem de açıktan terör örgütlerini besliyor, silah ve para gönderiyor, hatta eğitmenler gönderiyor. Zannetmeyin ki sadece yeni teknolojik silahları kullanmak için eğitmenler gönderiyor. Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e geliyorlar. Orada sadece yeni silahları tanıtmıyorlar, aynı zamanda psikolojik harbin en önemli unsurlarından biri olan medyanın nasıl kullanılması, nasıl bir psikolojik harp yapılması, nelerin ortaya konulması lazım geldiğini teker teker bütün detaylarıyla anlatıyorlar" dedi. Soylu, Türkiye'de 2017'de yakalanan düzensiz göçmen sayısının 175 bin olduğunu söyledi.