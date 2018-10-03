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li çocukların ve heyecanı

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Bitlisli çocukların İstanbul ve Çanakkale heyecanı
himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, dezavantajlı li 100 öğrenci, ve 'ye geziye götürüldü. Muş Havaalanı'ndan uçakla götürülen ve 24-28 Eylül'de her iki şehirde de tarihi ve kültürel yerleri gezen öğrenciler, gezi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı. "Biz Anadoluyuz" projesi, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan çocukların hiç görmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanımasını, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunmayı amaçlıyor.
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Bitlisli çocukların İstanbul ve Çanakkale heyecanı
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