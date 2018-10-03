Bitlisli çocukların İstanbul ve Çanakkale heyecanı

Emine Erdoğan
himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, dezavantajlı Bitlis
li 100 öğrenci, İstanbul
ve Çanakkale
'ye geziye götürüldü. Muş Havaalanı'ndan uçakla götürülen ve 24-28 Eylül'de her iki şehirde de tarihi ve kültürel yerleri gezen öğrenciler, gezi dolayısıyla büyük mutluluk yaşadı. "Biz Anadoluyuz" projesi, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan çocukların hiç görmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanımasını, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunmayı amaçlıyor.