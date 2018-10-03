Çelik: Avrupa’nın DEAŞ’ı aşırı sağdır

AK Parti
MYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü Ömer Çelik
basın toplantısı düzenledi. Çelik özetle şu açıklamaları yaptı: (MHP'nin af teklifi) Partideki çalışma ve değerlendirme tamamlanmamıştır, son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. (Yerel seçim ittifakı) Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili son politik çerçeveyi çizecekler. (Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Almanya ile yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaret arzulanan amacına ulaşmıştır. Avrupa'nın DEAŞ
'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir.