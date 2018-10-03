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Çelik: Avrupa’nın ’ı aşırı sağdır

Giriş Tarihi: 3.10.2018
MYK toplantısı sonrası, parti sözcüsü basın toplantısı düzenledi. Çelik özetle şu açıklamaları yaptı: (MHP'nin af teklifi) Partideki çalışma ve değerlendirme tamamlanmamıştır, son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır. (Yerel seçim ittifakı) Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili son politik çerçeveyi çizecekler. (Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti) Almanya ile yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaret arzulanan amacına ulaşmıştır. Avrupa'nın 'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir.
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Çelik: Avrupa’nın DEAŞ’ı aşırı sağdır
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