Darpçı sürücü alkollü çıktı

İstanbul Bakırköy'de araç içinde bir kadını darp ettiği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine araç süren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken polis, aracını yayaların arasına süren şahısı yakaladı. Yakalanan Görkem Göçmen'in annesinin hakim babasının da savcı olduğu öğrenildi. Göçmen'in 1 yıl önce adliye lojmanında ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı anlaşıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bakırköy'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.



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5 KİŞİ YARALANDI



Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü Görkem Göçmen ise, bir süre sonra olay yerine şaşırtıcı şekilde geri döndü ve polis tarafından burada yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis Kartaltepe Polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin annesi Aynur Göçmen'in hakim babası Alpay Göçmen'in ise savcı olduğu öğrenildi. Olaya karışan aracın hakim anne Aynur Göçmen adına, adres olarak ise adliye lojmanları adresine kayıtlı olduğu belirlendi. Görkem Göçmen'in hakim ve savcı olan anne babasının da işlem yapılan karakola geldikleri belirtildi. Özellikle savcı baba Aykut Göçmen'in darp edilen şikayetçi bayan ile görüşmeye çalıştığı, kendisine engel olmak isteyen polislere zorluk çıkardığı öğrenildi.

Şüpheli Görkem Göçmen'in 1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere lojmandan rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Bu arada şüphelinin alkollü olduğu belirlendi. Şüphelinin anne babasının ise HSK Yaz Kararnamesi ile Uşak Adliyesi'ne atandıkları öğrenildi. Anne babanın Uşak'ta görevli oldukları ve Ağustos ayında Gaziosmanpaşa Adliyesi'nden ilişik kestikleri öğrenildi.



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