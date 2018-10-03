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Dışişleri Bakanı : Menbiç’ten ’lilerin çıkarılmasının zamanı geldi

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Menbiç’ten YPG’lilerin çıkarılmasının zamanı geldi
Dışişleri Bakanı , Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Cenevre'de düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. TSK ve ABD unsurları ile Menbiç'teki ortak devriye görevinin önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Artık Menbiç'ten 'lilerin tamamen çıkartılması ve Menbiç'in yerel insanlarına bırakılmasının zamanı geçmiştir" dedi. Çavuşoğlu, "İdlib anlaşmasıyla (Soçi mutabakatı) birlikte siyasi süreç için yeni bir umut doğdu. Siyasi çözüm için somut adım atma zamanı gelmiştir" diye konuştu. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ile ilgili, "Umarım bu ziyaret ilişkilerimizin düzelmesi için yeni bir sayfa daha açar" ifadesini kullandı. Dün Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn'u ağırlayan Çavuşoğlu, 3 FETÖ yöneticisinin iadesini talep etti. Çavuşoğlu, "Bu terör örgütü, bulunduğu her ülke için tehdittir" dedi.

Çavuşoğlu, Cenevre'de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Menbiç’ten YPG’lilerin çıkarılmasının zamanı geldi
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