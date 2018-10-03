Düzensiz göçmen operasyonunda 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklulara organizatörlük yapan, seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Ankara ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen zanlılardan 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 12'si de savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerindeki 144 polisten oluşan 37 ekip, suç şebekesine yönelik operasyon düzenlemişti.

Yaklaşık iki ay süren operasyonda Van'da 28, Ankara'da bir ve Bitlis'te iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 247 düzensiz göçmen yakalanmı��tı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada tüfek, tabanca, çok sayıda sahte seyahat belgesi, bunların basımında kullanılan dijital materyaller ve 9 bin 800 lira ele geçirilmişti.