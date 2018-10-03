Elindeki pirinç çuvallarından eroin çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli beya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Van Emniyeti Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen B.O.'nun x-ray cihazına bıraktığı 2 pirinç çuvalından şüphelendi.

PİRİNÇ ÇUVALINDAN ÇIKTI

Pirinç çuvallarından yapılan aramada, çuvalların içerisine zulalanmış 12 paket halinde toplam 6 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.





GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli B.O. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak - uyuşturucu madde nakletmek' suçu kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen B.O. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜCADELEYE DEVAM

Van Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada; "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomil ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla bu mücadeleye devam edilecektir" dedi.