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'nün "yargı ablasına" hapis cezası

'te kullandığı, örgütün kadın hakim ve savcılardan sorumlu ablası olduğu belirlenen eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 15:29

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, kullandığı, örgütün kadın hakim ve savcılardan sorumlu ablası olduğu belirlenen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen öğretmen Sibel Acar ile avukatı katıldı.Sanık Acar, suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını savundu.

"SEHER" KOD ADI KULLANILMIŞ

Sağlık sorunları yaşadığını belirten Acar, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cep telefonuna ByLock yüklediğini ve örgütte "Seher" kod adını kullandığını kaydetti.

Acar'ın, örgütün kadın hakim ve savcılardan sorumlu ablası olduğunu, düzenlediği sohbet toplantılarına gelen yargı mensuplarının telefonuna ByLock yüklediğini ifade eden savcı, sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Acar'ın tahliyesine hükmetti.

Öte yandan, sanık Acar'ın eşi de "yargı abisi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanıyor.

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FETÖ'nün "yargı ablasına" hapis cezası
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