Fırsatçıları ihbar edin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta iş dünyası, sanayiciler, üreticiler, esnaf olmak üzere tüm millete çağrı yaparak, "Gerçekten alışılmadık şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa, bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında dün partililere hitap etti. Erdoğan özetle şöyle dedi:

"Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak süratle yeniden hedeflere uygun bir büyüme performansına kavuşturmakta kararlıyız. Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini geride bırakıyoruz.

"Bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz"

İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse, biz de yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gereğini yaparız.



EHLİYET VE LİYAKAT ESASTIR

Buradan milletime sesleniyorum. Marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa, bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içinde olmaya teşvik edin ve nerede bu tür fiyatlarda ciddi manalarda oynamalar varsa, hatta hatta stoklar varsa, bunların stoklarını basmak ve gereğini yapmak bizim de devlet olarak, milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir.







Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden milletimizin teveccühüne mazhar olup, başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından benzer bir başarıyı, hatta daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak, Cumhurbaşkanlığı'nda ve Meclis'te o derece etkin hizmet vereceğimize inanıyorum.

Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Burada ehliyet ve liyakat esastır. Bütün prensiplerin üstünde bu vardır.

"Kibir abidesi adamları bize getirmeyin"

Bize tevazu ehli isimler getirin. Öyle halkına tepeden bakacak, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olanları bize getirin. Seçime gidiyoruz, bu vesileyle onu da buradan aday yapalım, yok öyle şey. Emeği olacak.

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleriyle çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık. Hatta bu vasıflara sahip isimleri partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz arayıp bulacağız. Ama bu benim akrabamdır, bizim STK'dendir. Arkadaşlar yok. İşin ehli mi, değil mi? Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak. Böyle yürüyeceğiz.

Seçim sürecinde mümkünse 81 milyon vatandaşımızın her birine yeniden ulaşacak bir çalışma temposuna ulaşmayı hedefliyoruz. Milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olamayız.







AK Parti'nin gerilemesi, Allah göstermesin, yıkılması demek, Türkiye için de büyük bir felaket anlamına gelecektir. Dolayısıyla yalnızca kendimiz değil ülkemiz ve milletimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin 2019 Martına, işte bu anlayışla hazırlanmalarını istiyorum.

Bu arada Erdoğan konuşurken AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, Abdurrahim Karakoç'un "Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek, kardan aydınlık" şiirinden esinlenerek ilahi formatında şarkı söylediler. "Bu hangi yörenin şarkısı" diye soran Erdoğan, "Milletimizin bağrından çıkan bir partiyiz" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Göç dalgasının önüne geçtik!"

HEDEF FIRAT'IN DOĞUSU

"Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz. Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birden bire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmaları, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işaretidir. Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının doğrudan kendisini muhatap almaya ve çözümü onlarla aramaya devam edeceğiz. Yönetimini demiyorum, dikkat edin, Suriye halkı diyorum. Bazıları bunu karıştırıyor.

Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlıyız. Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmadığınız sürece hiçbir sözünüz yok. Bu durum yalnızca bölgede değil, dünyada bu şekilde. Artık bütün savaşlarda, her yerde eğer alanda, masada varsanız sözünüz geçer, yoksa geçmez."







"AĞRI'DA BELEDİYE BAŞKANI GÖREMEDİNİZ"

Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından Ağrı'dan gelen kanaat önderleri ile görüştü. Erdoğan, buradaki konuşmasında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Erdoğan, isim vermeden görevden alınan eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ı kast ederek, "Ağrı'da belediye başkanı göremediniz. Ankara'da, yurtdışında gezen bir belediye başkanı vardı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu

ERDOĞAN, İLÇE BAŞKANLARI VE KADIN KOLLARINA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün önce ilçe başkanları, ardından AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısını yönetti ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısından sonra AK Parti Genel Merkez'e geçti. Burada yerel seçimler konusunda iki gündür süren toplantılara katılan başkanlar ile biraraya geldi. Birincisi gerçekleştirilen toplantıya 957 ilçe başkanından 518'i ile 40 il başkanı iştirak etti. Basına kapalı toplantıda Erdoğan, ilçe başkanlarına hitap etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da toplantıda yeni ekonomi programı ve ekonomide öncelikli stratejileri başkanlara anlattı.

Erdoğan, daha sonra AK Parti Kadın Kolları'nın MKYK toplantısına geçti. Burada yerel seçim çalışmalarına ilişkin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'dan bilgi alan Erdoğan, seçimlere yönelik yapılması gerekenler hakkında teşkilata talimat verdi. Erdoğan son olarak MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.