‘Güçlü ve dinamik Türkiye için 3 çocuk’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'yaşlı refahı için yaşlı hakları' konferansına katıldı. Erdoğan özetle şöyle dedi:
"Kapitalist anlayış üretim ve tüketim hayatında olmayan yaşlıları yok sayıyor. Geniş aileyi küçülterek insanı yalnızlığa hapsediyor. Oysa bizim kültürümüzde yaşlanmak başlanmaktır, bilgelikle eşdeğerdir. Aile büyüklerinin olmadığı bir evde çocuklar bilgelikten mahrum kalırlar.
Gittikçe yaşlanan bir ülkeyiz, doğurganlık oranımız azalıyor, yaşam kalitesinin yükselmesi ile yaşlı nüfusumuz artıyor. Yeni dünya düzeninde Türkiye'yi genç ve dinamik tutmak zorundayız. Genç nüfus bir ülkenin en önemli gücüdür. Gücü korumanın tek yolu en az üç çocuk yapmaktan geçer.
Çocuk sayısı ikiye düştüğü anda doğurganlık oranı geometrik olarak düşmekte. Finlandiya 1.7 olan doğurganlık oranını 15 yılda 1.8'e çıkaramadı. Çocuk sayısının azalması aile ilişkilerini de zayıflatıyor, geniş ailenin dinamikleri ortadan kalkıyor. Ailenin gücü azaldıkça toplumun yükü artıyor. Yapılması gereken yaşlanma oranlarını yavaşlatacak doğum teşviki." 'ŞEHİRLERİ YAŞLI DOSTU YAPMALIYIZ'
Emine Erdoğan: "Tıpkı anne çocuk sağlığı gibi kırılgan bir kesim olan yaşlıları da önceleyen hizmetler geliştirmeliyiz. Şehirlerimiz artık kapalı sitelerle şekilleniyor, yaşlılarımızın sosyalleşme alanı daralıyor. Şehirlerimizin yaşlı dostu haline gelmesi belediyelerimizin sorumluluğundadır."