İzmir Başsavcılığı’ndan kriptolu haberleşen şüphelilere operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

10 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları ve Dokuz Eylül Üniversitesi yapılanmasında suç faaliyeti yürüttükleri anlaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapılırken ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 5 zanlı gözaltına alındı.