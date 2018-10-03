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'de operasyonu! 5 zanlı gözaltına alındı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 11:00
İzmir'de FETÖ operasyonu! 5 zanlı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların, Dokuz Eylül Üniversitesindeki öğrencilik döneminde, FETÖ içerisinde aktif görev aldıkları iddia edildi.

Firari 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İzmir'de FETÖ operasyonu! 5 zanlı gözaltına alındı
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