İzmir'de FETÖ operasyonu! 5 zanlı gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine operasyon başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların, Dokuz Eylül Üniversitesindeki öğrencilik döneminde, FETÖ içerisinde aktif görev aldıkları iddia edildi.
Firari 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.