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Ankara’da büyükelçilik açacak

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Kamboçya Ankara’da büyükelçilik açacak
TBMM Başkanı , Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yıldırım'ın Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Bu ziyaret öncesinde Kamboçya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kamboçya'nın, Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldığını ve bununla ilgili planlamayı başlattığını bildirdi. Bozkır, Kamboçya ile ilişkilere büyük önem veren Türkiye'nin, 2013'te başkent Phnom Penh'de büyükelçiliğini açtığını hatırlattı.
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Kamboçya Ankara’da büyükelçilik açacak
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