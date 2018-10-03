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'daki 'nün darbe girişimi davası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 15:06
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen Manisa merkez komutanı albay , Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, yarbay Engin Yücel, binbaşı Şükrü Özermiş, yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş, astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Sanık taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 27 Kasım'a ertelendi.

- İddianameden

Manisa'da 'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası
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