Haberler Gündem Haberleri Militanlar itiraf etti: Dağa böyle kaçırıyorlar

Militanlar itiraf etti: Dağa böyle kaçırıyorlar Eylül ayındaki operasyonlarda 135 terörist etkisiz hale getirildi. O hainler arasında Kırmızı Bülten’le aran terörist Mehmet Y. ile örgütün sözde yürütme kurulu üyesi Musa Çetiner de bulunuyor

Giriş Tarihi: 3.10.2018