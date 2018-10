Militanlar itiraf etti: Dağa böyle kaçırıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK /KCK'nın, yaptığı hain planlarla çocukları nasıl kandırdığı, yakalanan veya örgütten kaçan teröristlerin çeşitli tarihlerde verdikleri ifadelerle bir kez daha gün yüzüne çıktı.Teröristlerden E.T. de Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Nusaybin'deki evinden kaçırılarak, terör örgütünün Irak'ta bulunan kampına götürüldüğünü ifade etti. Burada yaklaşık 250 çocukla eğitim aldığını dile getiren E.T, kamptan kaçıp Türkiye'ye geldiğini ve güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.Teröristlerden A.Y. ise Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde, "Katıldığım bir festivalde teröristler tarafından zorla bir arabaya bindirildim. Araç içerisinde 12-20 yaş arasındaki 15 kişiyle Irak'taki Metina Kampına götürüldük. Üç gün sonra bir şekilde kamptan kaçtım" dedi.Teröristlerden H.A. da Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki HDP'nin binasında bir teröristle tanıştığını aktardı.Teröristin kendisine "Eğer örgüte katılırsan zengin olursun ve rahat yaşarsın" dediğini aktaran H.A, kendisinin de buna inandığını ve 2 teröristle beraber Kato Marinos'taki örgüt kampına gittiğini ifade etti.Teröristlerden K.T. ise Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerin kendisine, dağ şartlarının iyi olduğunu ve orada çok rahat yaşayacağını söylemesi üzerine teklifi kabul ettiğini aktardı.Teröristlerden Ö.B. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, tanıştığı teröristlerden birinin, örgüte katılması durumunda ailesine her ay 2 bin lira para verileceğini kaydetmesinin ardından örgüte katıldığını dile getirdi.Teröristlerden B.B, örgüte katıldığında 13 yaşında olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki kampta, 11-15 yaş aralığındaki çocuklarla 3 ay eğitime tabi tutulduklarını anlattı.