Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şırnak teröre karşı yürüdü

teröre karşı yürüdü

Giriş Tarihi: 3.10.2018
Şırnak teröre karşı yürüdü
'ın Silopi ilçesinde "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, şehit yakınları ve vatandaşlar, terör örgütü 'ya sert tepki gösterdi.
Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un evinin önünde başlayan yürüyüş, taziye çadırında sona erdi. Yürüyüşe, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK'ya tepki gösteren vatandaşlar, sık sık "Kahrolsun PKK", "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Yürüyüşte, şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun, babasının şehadetinden ötürü mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Terör örgütü PKK, bizi öldürerek bitirebileceğini düşünmesin" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak teröre karşı yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN