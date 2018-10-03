Şırnak teröre karşı yürüdü

Şırnak
'ın Silopi ilçesinde "Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte, şehit yakınları ve vatandaşlar, terör örgütü PKK
'ya sert tepki gösterdi.
Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un evinin önünde başlayan yürüyüş, taziye çadırında sona erdi. Yürüyüşe, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında terör örgütü PKK'ya tepki gösteren vatandaşlar, sık sık "Kahrolsun PKK", "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
Yürüyüşte, şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun'un kızı Halime Tosun, babasının şehadetinden ötürü mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Terör örgütü PKK, bizi öldürerek bitirebileceğini düşünmesin" dedi.