TBMM Başkanı Yıldırım'dan BM'ye İdlib tepkisi

TRT World tarafından düzenlenen 'Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek' konulu programa katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İdlib'te yaşananlara değindi. TBMM Başkanı Yıldırım, "Bakın Suriye'ye son İdlib olayına bakın. Nerede dünya, nerede BM? Orada milyonlarca insan ölümle yüz yüze geldi. Türkiye inisiyatif aldı. Rusya'yı ikna etti, akan kan durduruldu. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Bütün ülkelerin sorumluluk alması lazım. Bir ülkenin başkanı çıkıyor bizim asırlık komşumuz İran'a diyor ki 'Ben nükleer anlaşmasını beğenmedim iptal ediyorum. Bu kadar keyfilikle, öngörülemez kararlarla küresel barış sağlanamaz. Aklına estiği gibi hareket eden ülkeler dünyanın barışından istikrarından sorumlu olan ülkeler gibi adlandırılamaz. Güç sorumluluk ister. Sadece kendinizin değil bütün dünyanın huzuru barışı için daha sorumlu davranmanızı gerektirir" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

ABD'nin iki bakan hakkında aldığı karara da tepki gösteren TBMM Başkanı Yıldırım, "Bir gün kalktılar, bizim bakanlarımız hakkında efendim 'mal varlığına el koyduk' gibi abuk subuk kararlar aldılar. Efendim Türkiye'nin ihraç ürünlerine ilave vergiler koydular. Türkiye'nin hakkı olan bazı savunma araç gereçlerine kısıtlama getirmeye kalktılar. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi gün ne şekilde davranacağı belli olmayan bir anlayışla dünyaya barış ve huzur getirilebilir mi? Dolayısıyla 194 BM üyesi ülke bu konuları daha aklı selimle değerlendirmeli ve yine BM çatısı altında çözüm üretmenin yollarını zorlamalıdır. Hiçbir dini ayrım gözetmeksizin bölgesel farklılıkları ve dünya gerçeklerini dikkate alarak politikalar üretmek mecburiyetimiz var" şeklinde konuştu.