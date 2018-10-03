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TIR'da operasyonu

'ın Reyhanlı ilçesindeki 'ndan 'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da detektör köpeklerle arama yapan polis, 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 21:14
TIR'da uyuşturucu operasyonu

'den 'ye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nda çalışma yaptı.

Sınır kapısından ülkeye giriş yapmak isteyen Suriye plakalı TIR'ı durduran polisler, hasas burunlu detektör köpekler 'Dante' ve 'Akrep' ile arama yaptı.

YAKIT DEPOSU VE LASTİKLERDEN ÇIKTI

Arama sırasında köpekler, TIR'ın yakıt deposu ve dorseye bağlı lastiklere tepki verdi. Bu bölümleri inceleyen polisler, yakıt deposuna ve lastikler içerisine zulalanmış 5 milyon 400 bin captagon hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirdi.

1 milyonluk vurgunu bakın polis nasıl önledi?

Suriye uyruklu TIR sürücüsü İ.Ş.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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TIR'da uyuşturucu operasyonu
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