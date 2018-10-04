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: Eyalet Polisi 'nün kampında bir olayı soruşturuyor

haberi... basını, Pensilvanya Eyalet Polisi'nin elebaşı Gülen'in evinde meydana gelen bir olayı soruşturduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 02:07
Son dakika: Eyalet Polisi FETÖ'nün kampında bir olayı soruşturuyor

'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü () kampında meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtildi.

FETÖ kampında meydana geldiği iddia edilen bir olayı araştıran polis, olay yeri soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Pensilvanya Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından yapılan "kamuyu bilgilendirme" raporunda, olay mahallinde görüldüğü rapor edilen şüphelinin yakalanamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Tanımlanamayan kişi olay yerinden kaçmış. Polis memurları bölgedeki aramalarını tamamladılar ve tanımlanamayan kişiyi bulamadılar. Soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Eyalet Polisi FETÖ'nün kampında bir olayı soruşturuyor

Söz konusu şüphelinin tamamen siyah giyinmiş beyaz bir erkek olduğu belirtilen raporda, şüphelinin silahlı olduğuna yönelik bir ifade ise yer almadı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ kampında sabah saatlerinde meydana geldiği bildirilen bir olayı araştırmak üzere kampın etrafını polisin sardığı belirtilmişti.

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Son dakika: Eyalet Polisi FETÖ'nün kampında bir olayı soruşturuyor
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