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Büyükelçiliği'nden açıklama

Büyükelçiliği: 'da bugün meydana gelene acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığımızı diliyoruz.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 15:57

'nin Ankara Büyükelçiliğinden, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz 'nin yanındayız" vurgusu yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde 'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu, 1'i ağır 2 asker yaralandı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı twitter üzerinden hain saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'da meydana gelen acımasız saldırının kınandığı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerine yer verildi. Ayrıca büyükelçilikten, "PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" vurgusu yapıldı.

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ABD Büyükelçiliği'nden açıklama
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