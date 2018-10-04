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: Hain örgütü tarihe gömeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'da 'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker hakkında önemli bir açıklama yaparak, "Çok yakın zamanda Allah’ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:36
Bakan Albayrak: Hain örgütü tarihe gömeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'da 'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen 7 asker ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"HAİN ÖRGÜTÜ TARİHE GÖMECEĞİZ"

Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Batman'da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah'ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz."

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Bakan Albayrak: Hain örgütü tarihe gömeceğiz
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