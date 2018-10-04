Batman'dan kahreden haber

Batman' ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi..
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.