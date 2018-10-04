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'dan kahreden haber

' da patladı; 4 askerin şehit olduğu bildirildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 08:38 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 09:30
Batman'dan kahreden haber

' ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi..

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyona askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Batman'dan kahreden haber
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