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’ta çöp ve böcek isyanı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Beşiktaş’ta çöp ve böcek isyanı
Belediyesi'ndeki maddi kriz ilçeyi adeta batağa sürükledi. Temizlik işçilerinin sadece yüzde 40'ına maaş ödenebilirken geri kalanına 4 aydır maaş verilemedi. İlçede birçok semtte çöp dağları oluşurken düzenli alınmayan çöpler dayanılmaz koku beraberinde böcek istilasını getirdi. Turizmin olumsuz etkilenmemesi ve sağlık sorunu yaşanmaması için çöpleri bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin toplayacağı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Meydanı'ndaki rögarları da ilaçladı.
AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım "Belediyede yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle temizlik işleri yapılamıyor. Beşiktaş belediyesi rutin ilaçlamalarını yapamayınca 'nden (İBB) yardım talebinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntının daha da artmasından korkuyoruz" dedi.
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Beşiktaş’ta çöp ve böcek isyanı
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