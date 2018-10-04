Beşiktaş’ta çöp ve böcek isyanı

Beşiktaş
Belediyesi'ndeki maddi kriz ilçeyi adeta batağa sürükledi. Temizlik işçilerinin sadece yüzde 40'ına maaş ödenebilirken geri kalanına 4 aydır maaş verilemedi. İlçede birçok semtte çöp dağları oluşurken düzenli alınmayan çöpler dayanılmaz koku beraberinde böcek istilasını getirdi. Turizmin olumsuz etkilenmemesi ve sağlık sorunu yaşanmaması için çöpleri bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin toplayacağı kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi Ortaköy Meydanı'ndaki rögarları da ilaçladı.
AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım "Belediyede yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle temizlik işleri yapılamıyor. Beşiktaş belediyesi rutin ilaçlamalarını yapamayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nden (İBB) yardım talebinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntının daha da artmasından korkuyoruz" dedi.