Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınıyor.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görüldüğü Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana cezaevi araçlarıyla getirilen tutuklu sanıklar, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Duruşma, "Darbeci amiral firari Ayhan Bay'ın talimatıyla Komodor Önder Öngör tarafından verilen emir doğrultusunda TCG Oruçreis Savaş Gemisi'ni seyre çıkardığı, Önder Öngör'ün de bu gemiyle seyre çıktığı, Komodor tarafından gemiye verilen kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, süreç içerisinde TRT1'de yayınlanan sıkıyönetim darbe bildirisinin okunduğu sırada 'araziye el koyduk' şeklinde beyanda bulunduğu, gemide telefonları toplattırdığı, geminin SABKOR silahlarının yüklenmesi talimatını verdiği, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı" iddiasıyla hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Kurmay Binbaşı Özgür Gencer'in, esasa ilişkin savunmasıyla başladı.

MÜTALAADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

Sanıklardan eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan'ın, "hürriyeti tahdit" suçlarından beraati istenen mütalaada, bu kişilerin dosyalarının, Ankara'ya gönderilmesi öngörüldü.

Eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, Hayrettin İmren'in "mahrem abisi" olduğu iddia edilen Aytekin Tekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istenen mütalaada, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu 35 sanığın dosyasının, delil toplama süreci ve kamera kayıtları incelemesinin henüz tamamlanmaması dolayısıyla ayrılması talebinde bulunuldu.