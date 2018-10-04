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Erdoğan’dan parti teşkilatına ‘tevazu’ uyarısı

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Erdoğan’dan parti teşkilatına ‘tevazu’ uyarısı
, ler için yoğun mesai harcıyor. Önceki gün ilçe başkanları ile bir araya gelen Erdoğan, ardından Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Toplantıların ana gündem maddesini ise yerel seçimler oluşturdu. Toplantıya 518 ilçe başkanı ve 40 belediye başkanı katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan, yerel seçimlerin yaklaştığına dikkati çekerek, teşkilattan tam saha çalışmalarını istedi. Partililerden kibirden uzak durmalarını tevazu sahibi olmalarını isteyen Erdoğan, "Hesabi değil. Hasbi olacaksınız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KAMPA GİRİYOR
, haftasonu Kızılcahamam'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında cumartesi başlayıp pazar günü sona erecek kampta yerel seçimler başta olmak üzere iç ve dış politika konuları ile 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmeler ele alınacak. Erdoğan, cumartesi günü kampın açılış konuşmasını yapacak.
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Erdoğan’dan parti teşkilatına ‘tevazu’ uyarısı
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