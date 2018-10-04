FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bulundukları illerde gözaltına alınarak, Tokat'a getirilen 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverilmişti.

Bu arada şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, itirafçı oldukları öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile AnkarAntalyalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.