Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın FETÖ cezaları onandı

İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ
'nün "Mülkiye" yapılanması davasına dair 7'si tutuklu 14 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Böylece 3. Ceza Dairesi, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
'ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın
'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu.