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ve ’ın cezaları onandı

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın FETÖ cezaları onandı
Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan 'nün "Mülkiye" yapılanması davasına dair 7'si tutuklu 14 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Böylece 3. Ceza Dairesi, eski İstanbul Valisi 'ya verilen 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü 'a verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onamış oldu.
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Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın’ın FETÖ cezaları onandı
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