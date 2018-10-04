Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü 'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 09:27
İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı

polisi örgütün Suriye yapılanması olan / terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül'de operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 3 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör operasyonu: 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN