Kayıp gazetecinin akıbeti bilinmiyor

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın (59) Levent'teki Suudi Arabistan
Baskonsolosluğu'na girdikten sonra kayıplara karışmasının ardından, nişanlısı Hatice K. ve Türk Arap Medya Derneği Baskanı Turan Kışlakçı başkonsolosluk önünde nöbete başladı.
Suudi yetkililerden konsolosluk önünde bir açıklama bekleyen Hatice A., "Bana hiçbir bilgi verilmedi. Konsolosluktan götürülmüş de olabilir" dedi. Hatice K., Kaşıkçı'nın şimdiki Suudi yönetimine muhalif olduğunu, belirterek, "Evlilik için ya Türk vatandaşı olacaktı ya da bu belgeleri alacaktı. Konsolosluğa gelirken başına bir şey geleceğinden endişeliydi" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın "Bize ulaşan bilgilere göre şu an itibari ile Suud vatandaşı olan bu kişi hala Suudi Arabistan'ın İstanbul
Başkonsolosluğu'nda. Bunun hilafına bir bilgi bizde söz konusu değil. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla istişare halindeler" dedi.
Cemal Kaşıkçı