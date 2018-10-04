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Kayıp gazetecinin akıbeti bilinmiyor

Levent’teki Baskonsolosluğu’na giden Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’dan (59) salı gününden bu yana haber alınamıyor

MUSTAFA KAYA
ASLIŞAH SARITAŞ MUSTAFA KAYA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018
Kayıp gazetecinin akıbeti bilinmiyor
Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı'nın (59) Levent'teki Baskonsolosluğu'na girdikten sonra kayıplara karışmasının ardından, nişanlısı Hatice K. ve Türk Arap Medya Derneği Baskanı Turan Kışlakçı başkonsolosluk önünde nöbete başladı.
Suudi yetkililerden konsolosluk önünde bir açıklama bekleyen Hatice A., "Bana hiçbir bilgi verilmedi. Konsolosluktan götürülmüş de olabilir" dedi. Hatice K., Kaşıkçı'nın şimdiki Suudi yönetimine muhalif olduğunu, belirterek, "Evlilik için ya Türk vatandaşı olacaktı ya da bu belgeleri alacaktı. Konsolosluğa gelirken başına bir şey geleceğinden endişeliydi" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın "Bize ulaşan bilgilere göre şu an itibari ile Suud vatandaşı olan bu kişi hala Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda. Bunun hilafına bir bilgi bizde söz konusu değil. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla istişare halindeler" dedi.


Cemal Kaşıkçı
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Kayıp gazetecinin akıbeti bilinmiyor
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