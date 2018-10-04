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'da 3 sanığına hapis cezası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 7,5 yıl ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:31
Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan Asiye Tekin, F.K, N.D. ve avukatları katıldı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu, ayrıca gazete ve dergi aboneliklerinin tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tekin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaşt��rdı.

Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan F.K ile N.D'ye ise 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

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Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası
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