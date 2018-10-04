Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Mersin'de hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı

'de hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı

'de, birçok farklı suçtan haklarında hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlarda ise çok sayıda madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:29
Mersin'de hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada yapılan çalışmalar sonucunda bin 709 gram esrar, 43 extacy hap, 20 gram metaanfetamin, 43 hap, 1 fiş eroin ele geçiren polisin gözaltına aldığı A.Ç., M.E., ve B.Ç. tutuklandı. Araç, iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda ise 6 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca çok sayıda fişek ve kartuş ile bin 301 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Öte yandan; 'hırsızlık, hutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve nitelikli yağma' gibi birçok suçtan hapis cezası ile aranan 54 şüpheli yakalanarak savcılığa teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN