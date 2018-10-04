Mersin'de hapis cezası bulunan 54 şüpheli yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada yapılan çalışmalar sonucunda bin 709 gram esrar, 43 extacy hap, 20 gram metaanfetamin, 43 uyuşturucu hap, 1 fiş eroin ele geçiren polisin gözaltına aldığı A.Ç., M.E., ve B.Ç. tutuklandı. Araç, iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda ise 6 av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca çok sayıda fişek ve kartuş ile bin 301 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.

Öte yandan; 'hırsızlık, hutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, özel belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve nitelikli yağma' gibi birçok suçtan hapis cezası ile aranan 54 şüpheli yakalanarak savcılığa teslim edildi.