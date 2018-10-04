Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Pensilvanya’daki FETÖ kampında olay

Pensilvanya’daki kampında olay

Giriş Tarihi: 4.10.2018
ABD'nin ?Pensilvanya eyaletinde bulunan terör örgütü kampında dün hareketli saatler yaşandı. Örgütün elebaşı 'in de yaşadığı kampın etrafı yerel polis tarafından sarıldı. Polisin kampta meydana gelen bir olayla ilgili soruşturma yürüttüğü, bir süre sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi. Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Şüpheli kişi olay yerinden kaçmış. Yapılan aramalarda şüpheli bulunamadı. Soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verildi. Şüphelinin yakalanamamış olması ve ortaya çıkan diğer soru işaretleri, olayla ilgili "FETÖ'nün daha iyi bir korunma için kurguladığı bir mizansen mi? şüphelerini yarattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pensilvanya’daki FETÖ kampında olay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN