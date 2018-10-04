Pensilvanya’daki FETÖ kampında olay

ABD'nin ?Pensilvanya eyaletinde bulunan terör örgütü FETÖ
kampında dün hareketli saatler yaşandı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen
'in de yaşadığı kampın etrafı yerel polis tarafından sarıldı. Polisin kampta meydana gelen bir olayla ilgili soruşturma yürüttüğü, bir süre sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi. Eyalet Polisi Lehighton bölgesi tarafından olaya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belirtilen tarih ve saatte polisler, bir silahın ateşlendiği ihbarı üzerine belirtilen adrese intikal etti. Güvenlik görevlisi, (kampın) güvenlik girişinin dışında izinsiz bir kişinin olduğu yöne doğru ateş etmiş. Şüpheli kişi olay yerinden kaçmış. Yapılan aramalarda şüpheli bulunamadı. Soruşturma sürüyor" ifadelerine yer verildi. Şüphelinin yakalanamamış olması ve ortaya çıkan diğer soru işaretleri, olayla ilgili "FETÖ'nün daha iyi bir korunma için kurguladığı bir mizansen mi? şüphelerini yarattı.