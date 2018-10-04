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'da 2 kilo 820 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen ve 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonunda 2 kilo 820 gram kubar esrar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:39
Sakarya'da 2 kilo 820 gram esrar ele geçirildi
İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Timleri ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adapazarı Budaklar Hacılar Mahallesi'nde ortak bir operasyon düzenledi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler; U.B. ve kardeşi O.B. isimli şahısların ikamet ettikleri ev ve eklentilerde arama yaptı. Yapılan aramalarda, ayrı ayrı noktalarda saklanmış vaziyette 2 kilo 820 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet markası belli olmayan 36 kalibrelik kısa namlulu av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan U.B. ve O.B. isimli iki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Sakarya'da 2 kilo 820 gram esrar ele geçirildi
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