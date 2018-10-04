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Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

'da yola tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucunda olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) üzerinden 2 hafta önce yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı. Göksu, nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim" yazdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 11:10
Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu 7 asker oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi.

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Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun acı haberi memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu'nun 2 hafta önce üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun."

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Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı
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