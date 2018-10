Skandal okulun müdüründe de ByLock çıktı

BUGÜN NELER OLDU

BosnaHersek'in başkenti Saraybosna'da iki yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait Saraybosna Uluslararası İlköğretim Okulu'nda okuyan Mahir Rakovaz okuldaki baskı, taciz ve işkenceden kaynaklı evinin sekizinci katından atlayarak intihar etmişti. İntihar ardından başka öğrencilerin de FETÖ okullarında baskı gördüklerine dair şikâyetler ayyuka çıkmıştı. Ayrıca FETÖ okullarında mali usulsüzlüklerinin ve vergi kaçakçılığının yapıldığı da anlaş��lınca her iki konuda Bosnalı yetkililer soruşturma başlatmıştı.İntihar ardından FETÖ'cü okul yetkilileri mali konuda yaptıkları usulsüzlüklerin deşifre olması korkusuyla nedeniyle paniğe girmiş. Bu durum, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock 'a da yansıdı. Okuldaki mali usulsüzlükleri itiraf eden FETÖ üyeleri, mali defterlerin incelenmesi korkusu yaşadıklarını yazdı. Bu konuşmalarda çarpıcı detaylar yer aldı. Yazışmalarda FETÖ'ye bağlı okulun kapatılmasına yönelik başlatılan denetimlere karşı FETÖ'cülerin kendi içlerinde toplantı yaptıkları, alınan kararların uygunluğunu FETÖ abisine sordukları anlaşıldı. Yazışmalarda, "Bir, ABD elçiliği aranabilir. Onlar da Demokratik Eylem Partisi'nde (SDA) baskı yapabilir. İki, Özellikle Almanya elçiliği aranabilir. Yine onlarda SDA partisine baskı yapabilirler. Abi şu an en önemlisi mali mevzular. Özellikle ziraat mevzusunu öne çıkarabilirler. Elden meselesini. Bunların üzerine gidebilirler" denildi. Ayrıca ABD ve Almanya randevu talebinin uygun olup olmadığı da FETÖ abisine danışıldı.FETÖ okullarının düzgün mali kayıt tutmadığı, maaşları elden verdiği, ödemeler hakkında fatura kesmediği, vergi kaçakçılığı yaptığı, mali açıdan kayıt dışı durumdan kaynaklı inceleme sonrası sorun çıkabileceği telaşı da yazışmalara yansıdı.FETÖabisi ile örgüt mensubu arasında okulun prestiji hakkında yapılması gerekenler de konuşuldu. Yazışmalarda okulun medyada itibarının yeniden kazanabilmesi için Bosna Hersek 'in ileri gelenlerinin okula davet edildiği, Cumhurbaşkanı danışmanları, Çevre Bakanı ve Belediye Başkanı'nı ziyaret ettikleri yer aldı.ÖZEL İSTİHBARAT