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10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı!

Kahta ilçesinde "kasten öldürmek" suçundan 10 yıldır aranan ve jandarma özel harekat timlerince saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 11:14
10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı!

'ın Kahta ilçesinde 10 yıldır aranan ve jandarma özel harekat timlerince saklandığı eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, 2008'te Kahta'nın Yenikuşak köyünde "adam öldürme" suçuna karıştığı iddiasıyla aranan İbrahim Halil K'nin, Göçeri köyü yakınlarında bir evde saklandığı bilgisini aldı.

Eve jandarma özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenlen operasyonda, zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen İbrahim Halil K, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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