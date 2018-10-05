Adil Öksüz ile FETÖ sanığı sınıf arkadaşının "para trafiği" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı, eski akademisyen İsmail Acar'ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Acar ve avukatı hazır bulundu.

Başka bir FETÖ soruşturmasında sanık olduğundan yemin ettirilmeden tanık olarak beyan veren F.A, daha önce polis baskısıyla sanık Acar'ın ismini ifadesinde geçirdiğini iddia ederek o ifadeyi kabul etmediğini, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de buna ilişkin beyanda bulunduğunu söyledi.

TANIĞIN İFADELERİ

Mahkeme başkanının, "Avukat huzurunda daha önce verdiğin ifadende, İsmail Acar'ın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını söylemişsin. Acar'ın ismini vermeni polis mi istedi ?" şeklindeki sorusuna cevap veren F.A, "Polisten korktuğum için böyle ifade verdim. Acar'ın Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu biliyordum. Polis, Acar'ın ismini vermemi istemedi. Emniyetteki ifademde yalan söyledim." dedi.

Tanık F.A, mahkeme başkanının, "Peki, şu anda yalan söylemediğini nereden bileceğiz?" sorusuna ise "Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermiştim. Oraya bakabilirsiniz." diye cevap verdi.

Duruşma savcısı, sanığın mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçların katalog suçlardan olması nedeniyle tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Delillerin toplandığını, delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığını savunan Acar, vatana ve milletine bağlı olan biri olarak kaçma şüphesi olmadığından tahliye edilmesini istedi.

Acar'ın avukatı Okay Çarıkçı, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık avukatına ek süre verilmesine, Acar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dokuz Eylül Üniversitesindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs ve 6 Haziran'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 39 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Dr. Öğr. Üyesi İsmail Acar'ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.

Acar hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.