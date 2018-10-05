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Bahçeli: Aynı zehre kaşık sallıyorlar

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Hazine ve bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin uluslararası danışmanlık firması McKinsey ile çalışacak olmasıyla ilgili kara propaganda yapan CHP ve İyi Parti'ye MHP Genel Başkanı 'den sert tepki geldi. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP ile İP, aynı mahzende, aynı zehre kaşık sallıyorlar. McKinsey üzerinden nifak ve şikak saçıyorlar. Amaç belli, yapılanı yıkmak, adımları kesmek, ilerlemeyi durdurmak. Konuşacak sözleri yok. Vicdan deseniz o hiç yok. Ne var, yalan, dolan, aldatma, saptırma, sahtekârlık var. Türkiye'yi küçültmek, küçümsemek, küçük göstermek var. Müzmin muhalefeti gördük de, müzmin müfterilere ilk kez tanıklık ediyoruz. McKinsey IMF değil, Duyun-u Umumiye hiç değil. Sorsanız ne IMF'den anlarlar, ne de Duyun-u Umumiye'yi bilirler. Cehalet varsa ihanet tetiktedir, buna da kafaları basmaz. Muhalefet etmek önüne geleni karalamak, gördüğüyle kavgaya tutuşmak değildir."
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Bahçeli: Aynı zehre kaşık sallıyorlar
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