TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, İzmir
'de Ege Üniversitesi
Akademik Yılı açılış törenine katıldı. 'Fahri doktora' unvanı verilen Binali Yıldırım, daha sonra öğrencilere ilk dersi verdi. Konuşmasına Batman'da 7 askerin şehit olduğu terör saldırısına değinerek başlayan Yıldırım şunları söyledi: "Burada iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Ancak bir acı haberimiz var. Önce onu sizlerle paylaşmak istiyorum alçak terör örgütünün canileri bu sabah arama tarama görevi için sahaya çıkan jandarmalarımıza tuzak kurmuş el yapımı patlayıcının uzaktan patlatılması sonucu kahraman Mehmetlerimizden bazıları şehit oldu, bazıları yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar şunu cümle alem bilmelidir ki bu topraklarda terörün t'si kalmayacak, devletimizin bu kararlılığı vardır. Esasen bu canilerin yapmaya çalıştıkları da son zamanlarda teröre karşı verilen mücadelenin mutlak başarısı karşısında can havliyle yaptıkları hareketlerdir" dedi.
Yıldırım, ekonomiyle ilgili de, "Endişeye mahal yoktur. Türkiye bu ve buna benzer sıkıntıları yaşamış, bu sınavlardan her seferinde de büyük bir tecrübe ve başarıyla çıkmasını bilmiştir" diye konuştu.