Haberler Gündem Haberleri Bu topraklarda terörün t’si kalmayacak

Bu topraklarda terörün t’si kalmayacak Yıldırım, “Ne yaparlarsa yapsınlar şunu cümle âlem bilmelidir ki bu topraklarda terörün t’si kalmayacak, devletimizin bu kararlılığı vardır” dedi

Giriş Tarihi: 5.10.2018