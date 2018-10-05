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'da yakalanan terörist sakladığı silah ve mühimmatın yerini de gösterdi

'da jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet Kalaşnikof ve mühimmatı da ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 17:01
Elazığ'da yakalanan terörist sakladığı silah ve mühimmatın yerini de gösterdi

Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından kararlılıkla devam ettirilen terörle mücadele harekatı kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 2-3 Ekim 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyon ve faaliyetlerde Alacakaya ilçesinde E.B. (25) isimli /KCK terör örgütü mensubu silahsız ve teçhisatsız olarak yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KIYAFET VE TÜFEKLER BULUNDU

Yakalanan örgüt mensubunun yapılan mülakat ve yer göstermesi sonucunda icra edilen arazi arama tarama faaliyetleri neticesinde Alacakaya kırsal alanında teröriste ait 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 26 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeğine ait fişek 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir" denildi.

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Elazığ'da yakalanan terörist sakladığı silah ve mühimmatın yerini de gösterdi
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