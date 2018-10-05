Erzurum'daki tefecilik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentte "tefecilik", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan F.A. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyesevk edilenlen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte önceki gün, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan F.A. ile M.A'dan farklı kişiler adına muhtelif miktarda düzenlenmiş senetler ile çeşitli belgeler ele geçirilmişti.