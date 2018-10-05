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Feto kendini hedef aldırdı!

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan bugünkü yazısında, geçtiğimiz günlerde Feto'nun malikanesinde meydana gelen olayla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Kaplan yazısında, "'cüler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bir nebze normalleşen Türkiye-ABD ilişkilerinden duydukları kaygıyla bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Hem de Gülen'i medya anlatısına hayatı tehlikede olan mazlum bir din adamı ve Türkiye'yi de 'yoldan çıkmış devlet' (rogue state) kategorisinde göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 15:58
Feto kendini hedef aldırdı!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Amerikan saatiyle 8.30'da, siyah kıyafetli bir adam 'in yaşadığı "Altın Nesil" malikânesine geliyor. Kapıya fazla yaklaştığı söylenen adamın ateş ettiği önce sosyal medyaya, sonra da haber ajanslarına geçiliyor.

Fakat sonradan ateş edenin, yaklaşan kişiye uyarı mahiyetinde tek el havaya sıkan güvenlik görevlisi olduğu öğreniliyor.

Hatta ardından ne hikmetse, bu kadar geniş koruma önlemleri alınan fare deliğinin girişindeki tüm güvenlik kameralarının da bozuk olduğu ortaya çıkıyor. Fakat Amerikan polisi olayın üzerinden altı saatten fazla geçmesine rağmen havada helikopterler, yerde devriye ekipleri 'siyah giysili saldırgan'ı aramaya devam ediyorlar.

Bu esnada 'cüler ilgilenen tüm medya kuruluşlarına seri açıklamalar yapıyorlar.
"Gülen'in sözcüsü" olarak adı geçirilen kişi, "Bu kişi ortadan kayboldu.

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Feto kendini hedef aldırdı!
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