Feto kendini hedef aldırdı!

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Amerikan saatiyle 8.30'da, siyah kıyafetli bir adam Fetullah Gülen'in yaşadığı "Altın Nesil" malikânesine geliyor. Kapıya fazla yaklaştığı söylenen adamın ateş ettiği önce sosyal medyaya, sonra da haber ajanslarına geçiliyor.

Fakat sonradan ateş edenin, yaklaşan kişiye uyarı mahiyetinde tek el havaya sıkan güvenlik görevlisi olduğu öğreniliyor.

Hatta ardından ne hikmetse, bu kadar geniş koruma önlemleri alınan fare deliğinin girişindeki tüm güvenlik kameralarının da bozuk olduğu ortaya çıkıyor. Fakat Amerikan polisi olayın üzerinden altı saatten fazla geçmesine rağmen havada helikopterler, yerde devriye ekipleri 'siyah giysili saldırgan'ı aramaya devam ediyorlar.

Bu esnada FETÖ'cüler ilgilenen tüm medya kuruluşlarına seri açıklamalar yapıyorlar.

"Gülen'in sözcüsü" olarak adı geçirilen kişi, "Bu kişi ortadan kayboldu.

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