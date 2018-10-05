FETÖ’nün sözde yöneticilerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir operasyon düzenlenmiş, aralarında Ateş Tur'un sahibi Ekrem Ateş ve pastaneler zinciri sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nce Avrupa Yakası'nda görevlendirdiği, sözde "Eyalet Hadimi" "Bölge Hadimi" "Mütevelli Esnaf" "Üniversite Yapılanması" "Talebe Yapılanması" üye oldukları iddia edilmişti.

Emniyetteki İşlemleri ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kişiler arasında Mehmet Tahir Sekizkardeş ve Ateş Turizm'in sahibi Ekrem Ateş de bulunuyordu.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamda yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir şüpheli itirafçı oldu. Şüphelinin itirafları doğrultusunda dosya genişletildi.

10 GÖZALTI KARARI DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aynı soruşturma çerçevesinde 10 kişinin daha gözaltına alınması kararlaştırıldı ve bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı.