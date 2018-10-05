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’nün sözde yöneticilerine operasyon

’nün hala faaliyet içerisinde olan sözde yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında ’un sahibi ’in de bulunduğu 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya kapsamında bir şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Başsavcılıkça, itiraflar kapsamında 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 11:42
FETÖ’nün sözde yöneticilerine operasyon

'ne yönelik geçtiğimiz günlerde 'da bir operasyon düzenlenmiş, aralarında 'un sahibi ve pastaneler zinciri sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nce 'nda görevlendirdiği, sözde "Eyalet Hadimi" "Bölge Hadimi" "Mütevelli Esnaf" "Üniversite Yapılanması" "Talebe Yapılanması" üye oldukları iddia edilmişti.

Emniyetteki İşlemleri ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kişiler arasında Mehmet Tahir Sekizkardeş ve Ateş Turizm'in sahibi Ekrem Ateş de bulunuyordu.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamda yeni bir gelişme yaşandı. Dosyada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir şüpheli itirafçı oldu. Şüphelinin itirafları doğrultusunda dosya genişletildi.

10 GÖZALTI KARARI DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aynı soruşturma çerçevesinde 10 kişinin daha gözaltına alınması kararlaştırıldı ve bu sabah operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı.

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FETÖ’nün sözde yöneticilerine operasyon
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