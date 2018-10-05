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'nün 'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 6 ilde yapılan operasyonda 5'i muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 14:33
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, / silahlı terör örgütünün içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i muvazzaf asker ve 1 istifa etmiş 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.
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FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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