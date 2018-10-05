FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ
/PDY
silahlı terör örgütünün TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan 6 şüpheli belirlendi. Şüphelilere yönelik bugün Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya
ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i muvazzaf asker ve 1 istifa etmiş 6 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.