Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
7 askerin şehit olmasıyla ilgili Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Batman'da hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin şüphesi olmasın. Çok yakın zamanda Allah'ın izniyle bu hain örgütü tarihe gömeceğiz" dedi.
Albayrak, başka bir paylaşımda da, "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz, onlar diridirler, siz bilemezsiniz" cümlelerinin yer aldığı ayetle birlikte elinde Türk bayrağı ile selam veren Mehmetçik fotoğrafını yayımladı.